假電郵潛伏 詐騙升級公司匯款損失更龐大

詐騙集團放長線釣大魚，竄改電子商務郵件，造成公司行號大量損失。（記者姚岳宏翻攝）

2018-10-14 13:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕小心詐騙集團放長線釣大魚，竄改電子商務郵件，造成公司行號大量損失！

台中某知名肉品貿易公司日前向巴拉圭供應商採購一批肉品，對方9月22日以郵件通知更改匯款帳號，要求肉品公司7日內匯款，由於該郵件與平日聯繫的email帳號名稱相同，肉品公司不疑有他，匯款美金17萬5,000元（折合新台幣約540萬元），直至10月2日肉品公司董事長接獲巴拉圭供應商來電表示尚未收到貨款，肉品公司查詢電子郵件信箱才驚覺上當。

原來自去年10月開始，有兩個相似的電子郵件帳號與之聯繫，唯有結尾的英文字母略有差異，正確帳號：gr****m@fi****pcion.com.py，而詐騙帳號：gr****m@fi****pcion-py.com，正確與詐騙的兩個email十分相似，僅結尾不同。

過去1年多以來，真假email輪流與肉品公司通信，仔細辨別才發現，正確帳號與肉品公司的往來郵件多討論進出貨時間與數量，而詐騙帳號則會模仿供應商口吻與稱呼方式，向肉品公司假意推銷某些特惠商品，由於兩email雖略有不同，顯示在電子信箱中的帳號名稱卻都相同，代表詐騙集團潛伏在兩間公司觀察往來郵件中已久，在雙方交易過程中伺機而動，收受貨款時即時變更匯款帳號，讓肉品公司損失慘重。

無獨有偶，淡水某漁貨貿易公司9月23日向美國供應商訂購一批冷凍鯖魚，當天美國供應商回信確認訂單、27日美國供應商來信變更匯款帳號，email的顯示名稱與以往來信並無差異，漁貨公司匯款後，美國供應商持續來信表示未收到貨款，原以為國外匯款需3至5個工作天，但30日漁貨公司細查，才發現詐騙集團以相同的寄件人、相似的電子郵件冒名提供匯款地址，致漁貨公司損失新台幣66萬元。

警方提醒，經手國外匯款的採購及會計人員，涉及大筆匯款時，應仔細辨別email帳號，信件中提到變更匯款帳號時，更應撥打電話再次確認，此類「竄改電子商務郵件詐騙」，歹徒通常在駭入公司的資安系統後不會馬上行動，而是長期潛伏、觀察雙方往來郵件伺機而動，公司稍有不慎，損失金額相當可觀，企業族應提高警覺。

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