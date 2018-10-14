警官與女網友兩度車震 1個月後挨告性侵…

彰化縣一名警官遭住南投縣的女網友控告性侵，南投縣警方已函送南投地檢署偵辦。（記者陳鳳麗攝）

2018-10-14 00:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕彰化縣一名巡官與住南投縣女網友相約見面、出遊，兩人曾兩度車震，女網友過了1個月向南投縣警方報案，控告巡官性侵，但巡官矢口否認，強調是女子主動與他發生性行為，南投縣警方在訊問後將他依妨害性自主罪函送南投地檢署偵辦，當中出現的疑點，請檢察官調查釐清。

被南投縣女性上班族指控性侵的男子，是任職彰化縣某分局的巡官，女子1週前向南投縣警方報案，指控與她經由臉書認識的巡官，分別在8月中旬及9月初，於竹山鎮某景點附近和一間廟宇附近的停車場內性侵她。

南投縣警方在受理態度謹慎小心，請彰化縣警方共同偵辦。被控性侵的巡官昨天由任職的分局督察組長陪同，到南投縣製作筆錄。

據透露，張姓巡官目前單身，透過臉書網路平台認識住南投縣的女上班族，兩人彼此有好感，才約出來見面。被控性侵的巡官坦承兩人在8月中旬和9月初發生車震，但他矢口否認性侵，強調是女子主動與他發生性行為。

女上班族提告，指證歷歷，南投縣警方昨天傍晚將這名巡官依妨害性自主罪嫌，函送南投地檢署偵辦。

不過，被害女子在第一次遭性侵後沒有報案，後來又發生第二次性侵，且在第二次性侵發生後的1個月才向南投縣警方報案，而且男女說法大不同，一方說性侵，一方說兩情相悅且對方主動。