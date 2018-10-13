新莊水泥封屍凶宅要賣了！3房車位吸引網友探詢

新北市新莊區3月曾發生嫂嫂殺小姑封屍命案，震驚社會。（資料照）

2018-10-13 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕今年3月間，新北市新莊區發生嫂嫂殺死小姑後封屍的驚悚命案，轟動社會。新北地院8月依殺人罪判張女無期徒刑，現在傳出，命案兇宅已PO網求售，開價698萬，再度引發關注。

有房仲昨在臉書PO出一則訊息，內容是出售新莊凶宅，物件為電梯3房+坡平車位，總建坪41坪，開價698萬，投報率高，歡迎看屋議價，但不可銀貸做價。

《蘋果日報》報導，有網友留言詢問是不是「水泥埋屍」那間，原PO回應「是」，並強調投報率高，但無法貸款，吸引不少網友探詢。PO網的陳姓房仲受訪透露，是幫同事代PO，屋主很低調，不希望透露身分及資訊。

報導引述住商不動產企劃研究室經理徐佳馨說法，開價698萬，約為市價85折，不過無法貸款，之後想脫手仍有不小風險。

報導提到，這間房子據悉是葉家父母20年前購入，之前都是葉女繳房貸，姑嫂之間對於房屋屢有爭執。

本報之前報導，女子張芳馨與葉姓小姑長期不睦，今年3月間，不滿葉女打電話到她娘家抱怨，張女持啞鈴狠砸葉女頭部，強壓頭進臉盆讓她活活溺死，之後再用水泥封屍，把房門反鎖，點燃精油掩蓋異味，維持正常生活起居，其夫還誤以為妹妹前往台東參加路跑，後來雇主起疑報警，揭發全案。一審法官考量張女自首可減刑，加上已與死者弟弟和解，犯後認罪、表示悔悟，依殺人罪判處無期徒刑，可上訴。