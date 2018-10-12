邀里民旅遊收800退500 基隆里長參選人涉賄選交保

2018-10-12 00:02

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市仁愛區某楊姓女里長參選人，7月間邀100多名里民到宜蘭一日遊，向里民收800元旅費，回程卻退500元。基隆地檢署認定楊女以500元行賄里民，今天深夜依違反公職人員選舉罷免法第90條之1「對於有投票權之人交付賄賂罪」諭知10萬元交保。

基隆市警局刑警大隊日前接獲線報，仁愛區楊姓女里長參選人7月22日以社區發展協會名義廣邀里民到宜蘭一日遊。

楊女透過郭姓男工作人員，找來黃姓鄰長邀集了4車一百多人出遊，行前向每個里民收取800元旅費。里民一上車，楊女就送上熱騰騰的包子，旅遊途中還提供中餐、晚餐，回程卻在車上返還每個里民500元，搞得里民一頭霧水，反問：「那ㄟ這麼好康！」

據指出，楊女等人以「政府有補助」一語帶過，未明確表達要里民支持楊女選里長。

案經刑警大隊報請檢察官林秋田指揮偵辦，今天指揮基隆市警局與調查局基隆市調查站等多個單位拘提楊女、郭男與黃女等3人，另通知16名里民到案說明。

這是基隆警方查獲的今年年底選舉首件賄選案，市警局長黃明昭下午3點還特別到基隆地檢署慰勉辦案人員辛勞，為他們打氣。

檢察官林秋田漏夜複訊至晚間10點許，認定楊女以招待里民出遊方式買票，違反公職人員選舉罷免法第90條之1「對於有投票權之人交付賄賂罪」諭知10萬元交保。

林秋田另對郭男與黃女諭知各10萬元交保與限制住居，其餘里民則獲請回。