囂張小三！傳裸照嗆元配：妳脫光了他只會噁心...

小三傳送自己與王男合拍的裸照挑釁元配，嗆聲「妳悲哀的只剩張紙（結婚證書）」、「妳脫光了，他也只會覺得噁心」。（情境照）

2018-10-11 11:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕最強小三？擔任工程師的王姓男子，與青梅竹馬的謝女結婚不到5年就出軌，與外拍紀姓女模特兒有染，惡劣的是，小三紀女還傳送自己與王男合拍的裸照挑釁元配，嗆聲「妳悲哀的只剩張紙（結婚證書）」、「不要臉」、「妳脫光了，他也只會覺得噁心」，還於臉書張貼王男買給她的奢侈品炫耀，謝女怒告2人索賠100萬元，2人否認有染，宣稱只是想「刺激」謝女，法官不採信辯詞，判決2人應連帶賠償30萬元確定。

判決書指出，王男與謝女結婚並育有子女（今年1月離婚），結婚僅約5年就出軌，2016年與獨自扶養子女的紀姓女模特兒交往，兩人還各帶子女一起遊山玩水，紀女匿名設一個臉書帳戶，張貼自己與王男貼近臉頰，共同嘟嘴的自拍照，更惡劣的是，她還用此帳戶傳兩張照片「刺激」謝女，一張是紀女穿著清涼，王男在旁吐舌，另一張是王男裸體，在浴室旁與裸體淋浴中的紀女合照（紀女臉部模糊、包裹毛巾），紀女還嗆聲「妳所謂的老公就是50分鐘的快樂」，暗示自己與王男發生性關係。

紀女還不斷傳簡訊挑釁元配，包括「妳悲哀的只剩張紙（結婚證書）」、「妳的王先生跟孩子在我這」、「除夕我們還一起圍爐呢，妳人呢？」、「妳為了錢，不肯離婚，不要臉」，「王先生就是妳得不到的」、「妳脫光了，他也只會覺得噁心」、「妳老公把存摺印章都給我了」、「繼續當妳有名無份的女人吧」。

紀女還於臉書張貼她與王男出遊的合影，以及王男買給她的香水、鑽戒、品牌手錶、LV皮件等照片炫耀，最惡劣的是，她還傳已由王男簽名的離婚協議書給謝女，並轉述王男告訴她的話：「當初（王男）跟她（謝女）結婚的目的，就只是生小孩...，大概是肉慾吧，哈哈」。

謝女忍無可忍，對丈夫王男與小三謝女提出民事訴訟，聲明2人應連帶賠償100萬元，2人異口同聲否認有染，王男宣稱，他與紀女嘟嘴合照，是「流行姿勢」，另兩張照片中，裸身淋浴或穿著清涼的女子，並不是紀女，而是他到中國廈門按摩的按摩女郎，紀女發現兩張照片，轉傳給謝女的目的，是單純想「刺激」謝女，紀女則辯稱，她跟王男只是普通朋友，王男向她訴苦，抱怨謝女搬回娘家而拋夫棄子，她深感同仇敵愾，而有嗆聲挑釁之舉。

彰化地院不採信2人辯詞，並認為兩人罔顧倫理，紀女屢屢挑釁謝女，導致謝女婚姻被侵害，精神上相當痛苦，判決2人應連帶賠償30萬元，2人上訴二審，台中高分院見解與一審相同，駁回上訴，全案確定。