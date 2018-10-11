海巡兵「拔槍」慢釀人命 醫師心軟幫少女墮胎GG了

2018-10-11 09:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓海巡署士兵透過臉書認識女友小潔（化名），兩人交往後發生性行為，卻因未做好避孕，未滿16歲的小潔懷孕後擔心被家人責駡，在蕭男陪同下前往診所墮胎；診所陳姓醫師一時心軟拿墮胎藥幫小潔打胎，被橋頭地院依墮胎罪判徒刑11月。

判決指出，蕭男和小潔在臉書相識不到3個月後就交往、發生性行為，前年10月，小潔意外發現自己懷孕，不知所措向蕭男求助，年僅19歲的蕭男正在服兵役也不知道如何是好，最後兩人決定不要這個孩子。

蕭男趁著休假離開部隊時帶小潔前墮胎往前鎮區某婦產科診所墮胎，診所陳姓醫師見小潔未滿16歲，在沒有監護人陪同下原本不願意幫她墮胎，但小潔和蕭男苦苦哀求，陳姓醫師一時心軟，以自費方式給小潔一顆RU486及子宮收縮劑墮胎，小潔拿到藥後返家服用順利墮胎成功。

事後，學校輔導老師和小潔閒聊時，意外得知小潔曾懷孕墮胎，因此通報校安系統向警方報警。橋頭地院審理時，蕭男坦承犯行，並與小潔家人達成和解，被合議庭依幫助懷胎婦女服藥墮胎、性侵等罪判刑1年2月，緩刑3年。

至於陳姓醫師原本坦承犯行，但法院審理時他翻供，辯稱小潔肚子裡的胎兒是死胎，他才會開立藥物幫助小潔排出死胎，但合議庭不採信他的說詞，依意圖營利加工墮胎罪判徒刑11月，全案可上訴。