逃逸女移工遭機器切斷左掌 控業者不理逼逃院

2018-10-10 20:42

〔記者歐素美／台中報導〕武姓越南籍逃逸女移工上月17日在神岡區一家工廠工作時，左手掌慘遭機器切斷，她控訴雇主擔心受罰，未叫救護車，也未支付醫藥費就神隱，還叫她逃院，武女在友人協助下報案；豐原分局豐洲派出所說，日前通知業者到案說明，但潘姓業者妻子說，丈夫糖尿病截肢住院中，案情還有待進一步調查。

警方說，35歲的武女於2015年申請來台工作，在新北永和區某長照中心擔任看護，工作1年就逃跑，今年8月在朋友介紹下，到神岡大明路的工廠工作，沒想到做不到1個月，9月17日切鋼管時，不慎被機器切斷左手掌。

武女向警方控訴雇主未叫救護車，而是用車載她到豐原醫院急救後，再轉至梧棲童醫院進行微創手術接回斷手，但雇主只付了4000元醫療費，術後一天就打電話要武女偷偷從醫院逃出去，甚至向她友人嗆聲如果不配合幫忙逃院，下場會很慘，老闆娘甚至要求她的越籍男性友人不要配合提供證件給醫院，還聲稱已將工廠監視器畫面處理掉，否認武女曾在工廠打工。

武女求助無門，上月底向清水分局安寧派出所報案，告雇主傷害，因案發地點在神岡區，轉到豐洲派出所，豐洲派出所所長陳信宇說，本月9日已請武女製作筆錄，也要求業者潘男到案說明，但潘男妻子說，丈夫糖尿病截肢，目前住院中，加上最近工廠未營業，詳情還有待進一步調查。

台中市勞工局說，雇用非法外勞，已觸犯《就業服務法》，可處15萬元以上、75萬元以下罰款，並需負責外勞居留期間及遣送回國的相關費用，而且只要證明武女是在該處工作受傷，雇主即需依勞基法支付醫療費、全額薪資等。