母子3人燒炭2死1傷 長子傳「告別」簡訊獲救

2018-10-10 10:41

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮區昨深夜發生一起家庭悲劇，長期患有精神疾病且經濟狀況困頓的41歲王姓女子，昨晚攜13歲及16歲的兒子於家中燒炭自殺，16歲長子在意識迷糊中傳訊息向同學告別，友人立即向平鎮警方求援，經警方找尋、鎖定住處破門，救出奄奄一息的長子，但王女及次子已無呼吸心跳，送醫急救無效。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，9日深夜11點許，警方接獲民眾報案，指出同學疑在燒炭輕生，且傳來告別訊息。警方接獲報案不敢大意，立即透過發話位置鎖定座標，並派員至平鎮區廣豐街發話位置搜尋。

後經長子同學確認地點，警方到場破門查看，發現王女家中煙霧迷漫，員警逐一查看各房間，發現16歲長子還有呼吸但意識模糊，主臥室的王女及13歲的次子，已無生命跡象，警方除立即電召救護車將長子緊急送醫治療外，另通知王女親屬到場協助警方釐清經過。

16歲的長子獲救後，幸無大礙，他也向警方說明，自己與弟弟都是由母親單親撫養，但近年母親患有精神疾病、情緒低落無法工作，家中生活重擔落在自己身上，白天打工、晚上上夜校來支撐家計，僅靠這2萬多元的薪水生活，過得非常辛苦。

到場處理王女後事的王女弟弟也向警方表示，王女患有精神疾病後，已有多次輕生的紀錄，知道姊姊生活狀況不是很好，娘家平時也會資助一些生活費用，這次姊姊與姪子沒有救回來，實在心痛！警方後續報請檢察官、法醫勘驗。

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