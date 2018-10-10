獨家》衣褲發票偽填買文具報公帳 才女副教授被起訴

2018-10-10 00:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學外文系副教授楊梵孛被控以不實發票，向校方核銷研究經費，檢調查出她用來報帳的光碟片、收納光碟盒的發票，廠商出的貨卻是T恤及長褲，新竹地檢署依刑法詐欺取財及行使業務上登載不實文書罪嫌，將楊女提起公訴。

檢調調查，楊梵孛是清大外文系副教授，2013間擔任行政院國科會（現改制為科技部）「以磁振造影探索大學生對英語譬喻句之理解」專題研究計畫主持人。

楊女知悉亞特國際開發及依賞企業都是專門販售服飾的公司，從未販售光碟片、筆記本、文件夾及修正帶等文具用品，於當年3月至7月間，自亞特、依賞取得購買服飾的發票後，因發票上只有商品編號，沒有商品名稱，楊女竟在發票上虛偽填載購買文具用品，並將發票交給不知情的助理。

事後助理向清華大學申請核銷研究計畫經費，經辦人員因而陷於錯誤，核撥共1萬4411元至楊梵孛銀行帳戶，全案經法務部調查局新竹縣調查站移送新竹檢方偵辦。

楊女坦承在問題發票上，註記「筆記本」等文字，辯稱在報帳過程中如果沒有寫品名時，會看實驗室中有什麼東西，就大致將品名填上，她當時沒有注意問發票來源，或問購買什麼東西拿到的發票，就直接寫上去。至於服飾可能是助理採購給受試者的禮品，她認為若是給受試者的禮品費，只要有說明，也可以報帳。

然而亞特、依賞公司人員作證時，都說他們只有賣服飾，並未賣文具用品，且根據銷貨明細，問題發票上雖註記交易商品是光碟片、收納光碟盒，但其實業者售出的卻是T恤及長褲。最後檢方依刑法詐欺取財及行使業務上登載不實文書罪嫌，將楊女提起公訴。

42歲的楊梵孛是美國加州大學柏克萊分校語言學博士，授課領域為少見的神經語言學，研究專長為應用核磁共振、張量擴散造影、腦磁波儀研究語言和其他認知功能的關係。