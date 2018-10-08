108件工程107件投標金額是底價95％ 埔里鎮公所被告圖利

2018-10-08 11:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮代何惠娟今天到南投地檢署按鈴申告，控告埔里鎮公所黑箱墊付圖利特定廠商，她指稱從6月至今公所發包108件工程，有107件投標金額是底價的95%，且當中更有18件與底價完全一樣，並有77件由同一家廠商投標第1標就得標，比博杯簽樂透還準。南投地檢署受理後，表示會立即分案調查。

何惠娟剛剛在南投地檢署控告埔里鎮公所圖利特定廠商，她在地檢署表示，埔里鎮潛藏負債5.7億，其中從6月起追加8750萬元墊付款幾乎花在「道路改善工程」。，且都是「自有財源」，問題是公所自有財源只有遺產稅和贈與稅，是否有這樣多的財源要請檢察官調查。

何惠娟也說，選在此時控告公所與選舉無關，而是鎮民代表接受鎮民託付監督公所，公所卻為了規避監督，將原本應在10月舉行的定期會延到選舉後的才要召開，不得已只好在鎮長卸任前公開此事，並提出控告，請司法進行調查。

何惠娟也說，團隊勾稽政府採購資料，發現從6月起，埔里鎮公所3個月內總工程發包件數竟高達108件，其中107件廠商投標金額是底價95%，有18件包商投標價格竟與底價相同，77件都只有一家廠商投標並得標，多數標案都是特定幾家廠商在輪流投標，也都是「特定廠商」得標；相較前鎮長馬文君最後任期的3個月，工程案共發包僅20件，差距非常的懸殊。

南投地檢署主任檢察官吳盈怡表示，地檢署受理該案後，即會分案進行調查。