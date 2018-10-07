回收車超載釀死亡車禍 半年後反說：是她騎太快

死者友人發現回收車仍嚴重超載上路。（記者王宣晴翻攝）

2018-10-07 20:52

〔記者王宣晴／新北報導〕23歲的沈姓女大生今年3月騎車行經新北市新莊三泰路時，與一輛嚴重超載的回收車發生擦撞後，被對向來車輾過，急救3天後不治身亡。不料，昨日沈女友人發現該輛回收車依舊嚴重超載，在新莊路上危險駕駛，更違停在路邊，沈女友人攔下駕駛理論，並報案檢舉，駕駛反責怪當時是沈女騎車太快，更在警方到場前離去，讓沈女友人氣得將理論過程上傳臉書，引起熱議。

今年3月7日晚間6時許，沈女騎車準備去上課，行經新莊三泰路時，57歲的郭姓回收車駕駛因為嚴重超載，擋住後照鏡視線，導致起步時未發現沈女經過，發生擦撞，而沈女當場噴飛，遭對向的林姓男子輾過，急救3日仍傷重不治，警方訊後依業務過失致死罪嫌將郭男及林男送辦。

沒想到事隔半年，沈女友人再度發現郭男駕駛嚴重超載的回收車上路，一樣違停在路邊，沈女友人氣憤報案檢舉，並攔下郭男理論，要求他去沈女墓前賠罪，但郭男態度卻不以為意，反而指責是沈女當時車速過快才會釀禍。

郭男也在警方到場前駕車離去，沈女友人氣的將理論過程上傳臉書，表示報案後半小時警察才到場，痛批「公權力何在」，引起網友熱議，而警方也表示，該回收車駕駛當時車禍後已依法送辦，而此次違停、超載情況，已涉嫌違反《道路交通安全規則》，依法可處車所有人新台幣3千元以上9千元以下罰鍰。

警方也呼籲，若民眾發現有交通違規情事，除了報案，也可以拍照、錄影檢舉，避免與當事人直接爭執，以免造成不必要的衝突與傷害。

死者友人在臉書上貼文。（記者王宣晴翻攝）

死者友人發現回收車仍嚴重超載上路。（記者王宣晴翻攝）