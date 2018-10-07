我醉了！老公坐牢2年卻生子 她說：不知小孩的爸是誰

2018-10-07 21:58

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子於2016年5月間因案入監服刑，卻從獄中得知他的妻子沈女於今年3月產下一子，陳男推算受胎時間，怎麼算他都不可能是老爸，向法院提出否認子女之訴；沈女坦言出軌說：「當時我喝醉了，我不知道生父是誰！」新北地院法官審理後判陳男勝訴，判定沈女之子不是他的婚生子女！

據了解，陳男於2015年4月間與沈女結婚，隔年5月陳男就因觸犯刑事犯罪，被判刑確定入監服刑，要服刑至2023年為止，入監後，沈女即返回娘家居住，此事發生後，兩人也已協議離婚。

今年3月間，陳男在獄中獲知沈女產下一子，但他怎麼算都不對，因為他在2016年入監服刑，依時間推算，絕不可能讓沈女懷孕，但因這是兩人婚姻時間所生之子，依法推定為他的兒子，陳男只好提出否認子女之訴。

沈女坦言小孩確實不是她與陳男所生，但她也不知道生父是誰，原因是當時她跟小孩生父在內的其他朋友一起喝酒，她說：「因為喝醉了，我實在不知道究竟跟哪一個男性朋友發生性關係而懷孕，只記得發生時間大約於去年間」。

法院審理時，陳男之母也出庭作證指，她的兒子當時在坐牢，服刑期間跟沈女並無接觸，兒子不可能跟沈女發生性行為，並讓沈女懷孕，後來因沈女寫信給兒子請求讓小孩跟母姓，兒子才會發現此事；法官則依雙方證詞、陳男在監記錄等判定，沈女之子確實不是2人的婚生子女，判陳男勝訴。