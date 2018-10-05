成醫喋血案 檢方建議羈押林光宇的原因出爐

檢方認為林光宇符合自首條款。（記者王捷翻攝）

2018-10-05 11:31

〔記者王捷／台南報導〕成醫喋血今天正式移審地院分案，但羈押問題一直受到各界關注，由於林光宇的律師籌出150萬元打算具保，南檢今天公布起訴書，並說明建議檢方羈押的原因，檢方指出，林光宇確定是以殺人未遂起訴，但檢方認為符合自首條款，未來可以減刑，另外羈押的原因，是擔心林光宇反覆實施犯罪，因此建議地院羈押。

起訴書內容指出，林光宇應訊供稱，林光宇與陳彩鳳長期不合，加上心臟外科主任羅傳堯要他離職，讓林光宇一時衝動犯案，持刀砍殺陳彩鳳，這也是檢方認為，林光宇可能會反覆實施犯罪的原因。

檢方認為，林光宇犯案後，自行走到派出所，當時警方認為因為案發時已經接獲報案，因此不符合自首條款，但是檢察官調查後發現，警方雖然知道案件發生，但並不曉得林光宇的身分，所以林光宇符合自首，未來有機會減刑。

至於羈押的原因，外檢方也認為，林光宇不只與陳彩鳳不睦，因此可能有反覆實施犯罪的問題，但是刑訴法101-1條規定的「預防性羈押」，雖然只有傷害與重傷害，並沒有規定殺人罪，但殺人罪仍有包含傷害與重傷害罪質，仍能以反覆實施犯罪的可能預防羈押，是否要交保地院將在下午今日下午2點開庭。（11:57更新）