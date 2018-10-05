假冒彰化「不二家蛋黃酥」辦團購 她賣3盒被判6月

彰化這家排隊商品蛋黃酥、網路出現假冒品（資料照）

2018-10-05 12:15

［記者楊政郡／台中報導］29歲江女在「大里人買賣專區」（臉書）社團，經營代購服務，明知其向王曉薇（判拘役60日確定）以每盒230元購入是「紀家蛋黃酥」，不是排隊名店「不二家蛋黃酥」，2016年9月刊登每盒250 元代購「不二家蛋黃酥」之不實訊息，有王、葉民眾購入3盒發現有異報警，台中地院依詐欺罪判江女6月徒刑。

判決書指出，江女在「大里人買賣專區」（臉書）社團，經營代購服務，刊登每盒250 元代購「不二家蛋黃酥」訊息，有王、葉等人想買「不二家蛋黃酥」，信任江女，分別購入2盒、1盒，同年月7日在台中市大里區內新國小交貨。

江女前一天前往王曉薇住處，向王購入蛋黃酥，依約前往交給王、葉兩人，並收取共750元。但交貨後王、葉發覺有異報警處理，查獲上情。

江女辯稱她也是被上手騙了，但本案江女的上手王曉薇，已被彰化地院判拘役60日，她供稱：數年前去「紀家」買餅，店員說可透過「不二家」師傅幫忙代做蛋黃酥，從此就以此方式訂購蛋黃酥，有跟被告說是透過關係請「不二家」師傅加班代做；又供稱，她的餅是從不二家離職的師傅幫代製作的，透過關係，不二家員工下班後幫我們製作的等語；本案警詢時又證稱：當時告訴被告是彰化「不二家」的師傅所代做的蛋黃酥，最初在下單購買時，就有先告訴被告，不可以提到店家的名字「不二家」，只能用「彰化蛋黃酥」販賣。

被告假冒「不二家蛋黃酥」名號對外販售，詐欺罪嫌明確。