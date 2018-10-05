替代役男網上「喬人事」索賄 8消防員被騙

2018-10-05 12:04

［記者楊政郡／台中報導］27歲陳姓消防替代役男，服役期間把正式消防隊於耍得團團轉，假冒新北市消防曾姓科長名義，在「消防心論壇」中發佈可代為處理隊員申請調動事宜，藉機開口索賄，有8名隊員陸續交付5萬至45萬元，總計不法所得152萬元，台中地檢署依詐欺罪起訴陳嫌。

檢察官調查，陳是在2016年9月至2017年6月，在台中市政府消防局大雅消防隊服替代役，熟知消防隊員人事調動流程及隊員們的意願，且得知「消防心論壇」是全國消防隊員談天的地方，竟在該論壇假冒新北市政府消防局宣導科長曾天柔名義，在該論壇中發佈可代為隊員處理申請調動事宜，在服役一年之內就有來自北從基隆市南到彰化縣、嘉義市，8名隊員上鉤。

這8名隊員都想調動，陳嫌則誆稱有認識消防局內有力人士，可以代喬人事調動申請事宜，讓你們順利調到各縣市消防局。如台中市趙姓隊員想調回嘉義市，嘉義市王姓隊員想調回台南市，桃園市林姓隊員想回調員台南市等等，他們上鉤後，陳就與隊員互加入line，在line中約定交款地點，分別交付5至45萬元公關費及酬勞，有的以現金支付，有的以匯款方式匯入陳嫌指定帳戶，有人交了兩次，總計8人交了152萬元，最後什麼都沒調成。

而上述詐騙事件曝光後，曾天柔發現被冒名對外詐騙，蒐證後向新北市消防局政風室介入調查，查知上情。

曾天柔得知陳姓替代役被起訴，他說是同仁在論壇上看到他的名字，竟出現這種詐騙意圖，他就向政風室檢舉，他向檢察官說一定要嚴逞，他並不認識這個替代役男。

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