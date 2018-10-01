高市警破天九牌賭場 查扣228萬賭金逮34人

高市警局於仁武一棟透天厝查獲天九牌賭場，查扣228萬賭金、賭具，逮捕主持人、賭客共34人。（記者黃良傑翻攝）

2018-10-01 17:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局督察室靖紀小組今宣布在仁武區破獲職業賭場，賭場藏身於透天別墅內，由保大特警破門控制，破獲天九牌大賭場，現場查扣228萬4800元賭金，抽頭金2萬1000元及紙質天九牌、骰子等證物，逮捕呂姓主持人及負責把風的傅姓、張姓男子，依刑法賭博罪移送偵辦，31名賭客也依社會秩序維護法裁罰。

督察室今天指出，天九牌職業性大賭場藏匿透天別墅內，利用社區人員進出單純，易於辨識做為掩護，以規避警方查緝，警方派出靖紀小組成員前往探訪發現，該賭場位於仁武區八德一路旁社區別墅中，因該社區住戶人車進出不多，居民白天皆外出上班，外人出入較不易引起其他住戶警覺，該賭場白天大肆開賭，聚賭時間為每日下午13時起，一直到傍晚17時許結束。

該賭場設有層層監視器監看賭場外一舉一動，防止警方查緝外，並有專人把風及看門以過濾賭客，還備有交通車負責接送賭客，自認賭場防衛「固若金湯」，仍逃不過高市警方的查緝。

督察室靖紀小組多日探訪蒐證聲請搜索票，會同仁武分局員警前往查緝，先將坐於車內吹著冷氣，正在與瞌睡蟲纏鬥的把風人員制伏，警方前、後門夾擊，由特勤警力破門衝入，當賭客見員警衝入時，賭客欲爭先衝向頂樓，仍逃不過身手矯健的查緝警力，只能乖乖束手就擒。

警方一舉破獲該紙質天九牌（俗稱紙盅）職業性大賭場，賭客年齡約19至85歲，現場查扣賭資228萬4800元整、抽頭金新台幣2萬1000元、紙質天九牌、骰子、連絡用手機、監視主機及鏡頭等證物。