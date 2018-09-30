老公做愛頻拿「蔬菜水果」 人妻不堪其擾怒告性侵

人妻控訴，老公在行房時，老公總是拿著小黃瓜、香蕉等蔬果插入她的下體，讓她感到不適，為了捍衛身體自主權，她對老公提告性侵。（情境照）

2018-09-30 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕夫妻間追求閨房情趣仍需適可而止，否則變成「性侵犯」就樂極生悲了。一名住在台北市的人妻控訴，他和老公行房時，老公總是拿著小黃瓜、香蕉等蔬果插入她的下體，讓她感到不適，雖向老公反應這樣讓她不舒服，但老公還是樂此不疲，最後人妻為了捍衛身體自主權，對老公提出告訴。

根據《蘋果日報》報導，該名人妻平時與老公相處融洽，但每次老公在行房時總愛「出怪招」，此事已困擾她許久。今年4月時兩人到東南亞旅遊，晚上兩人做愛時，老公竟然拿香蕉插入她的下體，讓她十分不舒服；5月在家裡行房時，老公又拿出小黃瓜，人妻為此事與老公攤牌，要求他不可以再這麼做，否則拒絕行房。

面對人妻的警告，老公不僅不理她，還多次直接強行脫光她的衣服想「來硬的」，最後人妻不堪其擾，控告老公性侵。而在老公得知自己挨告後才知錯，頻頻向妻子道歉，最後換得妻子的諒解，檢察官傳人妻出庭時，人妻當庭表示撤回告訴。依照《刑法》規定，對配偶犯強制性交罪為告訴乃論之罪，由於此案人妻當庭撤回告訴，因此檢察官依法處分不起訴。