黑幫圍毆恐嚇基隆議員參選人 太陽會長被掃蕩

天道盟太陽會長薛俊偉涉嫌教唆幫眾毆打市議員王醒之等案，警方將他與幫眾拘提到案。（記者林嘉東翻攝）

2018-09-29 11:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕選戰開打，去年4月甫接天道盟太陽會長的薛俊偉，涉嫌教唆幫眾毆打市議員參選人王醒之。基隆市警局展現淨化選風決心，一舉掃蕩薛等幫眾，將薛依妨害自由等罪嫌移送法辦。

警政署為完成年底九合一選舉的淨化選前治安工作，防制暴力介入，聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署，本週二開始展開連續5天的選前第二波掃黑行動。

基隆市警局刑事警察大隊科偵隊、偵三隊長期蒐證調查，基隆暖暖區市議員參選人王醒之成立的「左下角工作室」，去年初因舉發基隆市暖暖區翠湖保護區遭違法濫墾案，引起45歲天道盟同心會長薛俊偉不滿。

薛於去年6月底許教唆手下盧、簡、蔡與張姓手下等人，前往位於基隆市暖暖區暖暖街「左下角工作室」，毆打王成傷。

3個月後，薛又教唆陳、曾及黃等人強押張姓被害人，至基隆市中正區新豐街某間廟宇，由隨後趕來的薛持槍恐嚇張，要張扛起所涉犯的毒品案，否則有生命危險。

薛說完，即就手持槍毆打張的頭部成傷，致被害人等心生畏懼，不敢報案。

案經警方長期蒐證，鎖定薛等人落腳處後，前天向基隆地檢署聲請搜索票，一舉將薛及幫眾等8人拘提到案；訊後並依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送法辦。