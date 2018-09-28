天兵男自銬！夜奔消防隊求救 有鑰匙也打不開的原因是…

黃男自己把自己銬住打不開，只能深夜跑去消防分隊求救。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-28 23:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣年約3、40歲的黃姓男子26日晚上約10點在母親陪同下，到住家附近的消防分隊求助，讓消防隊員哭笑不得，原來他右手自銬了一副手銬，就算有鑰匙也打不開，原因再度讓消防隊員哭笑不得！

「一時好玩好奇就鎖上」，黃男供稱，好奇這副鐵製手銬，先在右手鎖上一頭，接著又把另一頭也銬在同一手，直到想要打開，這才發現銬上時沒注意方向，兩個鑰匙孔面對面，鑰匙根本伸不進去。

參與救援的消防員說，連結手銬的鐵鍊太短，無法位移出鑰匙孔的空間，黃男不得己也找不到辦法，只好找上消防隊，請求用破壞器材解套。

消防員說，一開始所有人都對黃男的請求感到非常疑惑，鄉下地方以戒指卡住居多，從來沒看過這種狀況，也擔心黃男是否是治安顧慮人口，直到向轄區派出所確認無疑慮後，才開始「動工」，先把黃男手臂用布蓋住防護，再用砂輪機裝上磨鐵條專用的輪片切削鐵鍊，不到5分鐘就「迎刃而解」，讓鑰匙有空間伸入打開手銬。

黃母向消防員說，不清楚兒子是怎麼銬上手銬，有鑰匙卻打不開，只好深夜到消防隊求助，實在無奈，很感謝消防員們幫忙。