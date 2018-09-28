逃漏稅2800萬 家具進口商負責人拒繳被管收

2018-09-28 16:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕從事進口家具、木材批發的「丰品實業有限公司」陳姓負責人，漏開統一發票，並短漏報銷售額與未分配盈餘，遭追徵2824萬餘元稅金，但陳男完全不理會，法務部行政執行署新北分署昨傳喚陳男到案，他仍拒絕繳納，遭新北地院裁定管收。

新北分署指出，丰品實業有限公司漏開2010年至2014年統一發票，並短漏報銷售額與未分配盈餘，國稅局查獲後，分別補課稅捐及裁處罰鍰，但該公司遲遲未繳納，國稅局2013年6月起將案件移送新北分署強制執行，連同滯納金及利息，欠繳金額已累計至2824萬餘元。

新北分署調查，該公司2010年至2011年銀行存款有1.4億餘元資金流入，扣除該二年度之相關營業成本及費用，還剩餘8583萬元，但該公司不但拒繳稅，還將3603萬元轉到陳男個人及親友帳戶，陳男甚至找親友當人頭另開設兩家公司，接手原來的業務及客戶，對於欠稅金及罰鍰完全置之不理。

陳男到案後推稱，流入個人及親友帳戶的3千多萬是「用來支付廠商費用」，卻提不出任何證明；或推諉表示，時間過太久忘了，他「早已不是公司負責人」，不需負責繳納公司所欠稅捐，毫無繳稅意願。

新北分署昨下午再度傳喚陳男到案後，他仍拒絕繳納，新北分署因此以其有「隱匿或處分財產」，及「有履行義務可能卻不履行」為由，向新北地院聲請管收，法官於昨晚6時許裁准管收後，陳男還是無意繳稅，新北分署隨即將他送至台北看守所附設管收所執行管收。