大樓老飄酸味竟是K毒煙 警查獲毒咖啡包783公克...

大樓老飄酸味竟是K毒煙，高市刑大查獲毒咖啡包783公克、57萬現金，逮捕黃姓男子和睡夢中驚醒的女友。（記者黃良傑翻攝）

2018-09-27 14:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大獲報仁武有大樓半夜常傳出酸味、塑膠味，懷疑藥頭藏身販毒，警方攻堅，逮捕黃姓男子和女友，警方在BMW車後車廂查獲小惡婆毒品咖啡包75包，重783.5公克，還在住處查獲現金57萬多元，2人否認販毒，辯稱是中古車買賣交易的錢，法院裁地黃5萬交保、陳姓女友3萬交保。

刑大偵六隊今指出，日前接獲社區大樓主委舉報後，警方隨即跟監埋伏，鎖定住戶黃姓男子（22歲，毒品等前科）與女友陳姓女子（21歲）出入BMW名車代步，經常更換租屋處，因大樓住戶檢舉常出現酸酸的味道、塑膠味，聞起來很像K他命，深夜訪客出入頻繁且身上疑有塑膠味，警方組專案小組。

警方前天收網，趁黃男返家開門時控制，女友睡夢中驚醒，警方展開搜索，在BMW車後車廂查獲小惡婆毒品咖啡包75包，重783.5公克，警方表示，黃男生性多疑，只要有警方出現社區就會搬離，9月初2人租於鳳山區某大樓遭舉報，後來搬離，警方只好重起爐灶。

警方前天下午見時機成熟後，持檢方搜索票後，在社區樓梯間埋伏，聽到黃要開門的聲響時，一湧而上，將黃制伏，黃供稱，這些咖啡包是之前跟朋友以一包300元購買的，否認販毒，警方將2人移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

大樓老飄酸味竟是K毒煙，高市刑大查獲毒咖啡包783公克、57萬現金，逮捕黃姓男子和睡夢中驚醒的女友。（記者黃良傑翻攝）

大樓老飄酸味竟是K毒煙，高市刑大查獲毒咖啡包783公克、57萬現金，逮捕黃姓男子和睡夢中驚醒的女友。（記者黃良傑攝）

大樓老飄酸味竟是K毒煙，高市刑大查獲毒咖啡包783公克、57萬現金，逮捕黃姓男子和睡夢中驚醒的女友。（記者黃良傑攝）

大樓老飄酸味竟是K毒煙，高市刑大查獲毒咖啡包783公克、57萬現金，逮捕黃姓男子和睡夢中驚醒的女友。（記者黃良傑翻攝）