女駕駛趕掛急診撞上檳榔攤 「西施」受傷送醫

檳榔攤被撞到全毀。（記者吳昇儒攝）

2018-09-26 18:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名程姓女駕駛晚間6時許，因身體不適要趕到三軍總醫院基隆院區就醫，行經中正路法國公墓對向時，不慎撞進路旁的檳榔攤，裡面的武姓檳榔西施手部擦、挫傷，檳榔攤幾乎全毀。警方到場後，對程女進行酒測，酒測值為0。員警在現場採證後，先將車輛拖回，釐清相關肇事責任。

「我真的不是故意的！」程女表示，自己有點感冒身體不適，昨天已經到醫院就醫但今日仍不見好轉，只好開車前往三軍醫院掛急診，行駛該路段時，身體不舒服，一個不小心才會衝進檳榔攤。

檳榔攤被撞到全毀，玻璃全碎滿目瘡痍，連冷氣壓縮機都掉下來，所幸武姓檳榔西施只有擦、挫傷，並無生命危險；而肇事轎車撞上檳榔攤後，又往前推進，撞上路旁石墩，車頭凹陷，所幸女駕駛並未受傷。

警方初步調查，肇事女駕駛並無酒駕情形，可能是一時恍神才會撞進檳榔攤，詳細肇事原因，仍待進一步釐清。

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肇事車輛撞上石墩，車頭凹陷。（記者吳昇儒攝）

檳榔攤被撞到全毀，連壓縮機都掉落。（記者吳昇儒攝）

警方對陳姓女駕駛施行酒測，酒測值為0。（記者吳昇儒攝）