不捨虐童案第一線社工遭誤解 店家、機構送暖力挺

2018-09-26 13:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕近日受虐男童案受到各界矚目，積極協助的社工與警員卻屢遭受不實訊息誤解，對此，智邦文教基金會執行長黃國修與知名店家「Like.8」感到不捨，今天分別前往市府社會處，帶著150碗甜品與熱呼呼的雞蛋仔，希望為社工注入暖心正能量，以具體行動力挺，和社工們站在一起。

社會處副處長魏幸雯說，目前男童與哥哥都受到妥善照顧，社會處會全力協助家屬並持續追蹤，也期盼民眾與市府攜手保護孩童，勿散播不實謠言或相關個資，以保障兒童隱私。

魏幸雯說，社工的工作環境壓力高，風險也高，但同仁們投入預防、培力到保護、服務與照顧等工作，都秉持無私付出的精神還有高度的使命感。

社工是社會上的重要力量，提高他們的能量，就能帶給別人更大的幫助！」黃國修說，社工在崗位上盡心盡力，這幾天更犧牲假期、全力協助受虐男童及家人，真的很辛苦，因此他送上150碗甜品為他們加油，希望這份心意可讓社工保持溫暖的心。

「Like.8」位在民權路、三民路口，鄰近人氣景點隆恩圳，販售的雞蛋仔、手作漢堡受到年輕人喜愛，老闆徐繹平時就很熱心，對於近日社工協助男童案卻遭到誤解，他感到難過及不捨。他說，「社工平時工作辛苦，但大家卻看不到他們的投入和付出」。

此外，包括竹市社工師公會、竹市心理衛生協會、創世紀基金會、竹市聲暉協會、義警大隊顧問團、慈慧獅子會、希望種子職能治療所、愛恆啟能中心、懷親安養中心等多家社團機構，以及文華福德廟、太初玄清宫、香山天后宮、姜寮福德宮、香山里長聯誼會等廟宇和多位里長，今天也送上花籃為社工們加油打氣。