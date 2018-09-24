疑因被責罵 京華城美食街餐廳員工持刀劃傷老闆

蕭男（黑衣）遭傷害罪移送。（記者鄭景議攝）

2018-09-24 20:37

首次上稿 19:05

更新時間 20:37

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市京華城今日發生一起持刀砍人案，傍晚17時20分許，京華城地下一樓美食街餐廳「韓站」21歲的蕭姓廚師，疑因遭宋姓老闆責罵，竟氣憤下持水果刀往老闆砍去，造成老闆腹部一處2公分刀傷，所幸傷勢不重，無生命危險；目前老闆已經提告，警方將蕭男依傷害罪嫌移送法辦。

據了解，蕭男當時氣憤下持刀攻擊老闆，老闆欲制止，便與蕭男扭打起來，一旁其他員工也上前勸架，警方獲報後迅速到場，將蕭男壓制逮捕，帶回派出所。

53歲的宋姓老闆，腹部遭刀劃過，造成一處2公分刀傷，鮮血直流，送醫急救，所幸傷勢不重，在一個小時的治療後就到派出所製作筆錄並提告傷害。

蕭男為餐廳廚房的廚師，在宋老闆底下工作約一個多月，本來在宋老闆另外一間餐廳工作，9月份才到現在的韓站，他供稱因為工作時被老闆責罵，實在無法忍受，才憤而持刀攻擊。

怎麼會這樣？ 「韓站」老闆：昨天才誇獎要加薪

但老闆受訪時強調，廚房是很吵雜的工作環境，平常講話大聲是常有的事情，但是那都沒有惡意，平時也沒有嚴厲對待蕭男，常常跟他閒聊開玩笑，蕭男休假也正常，而且昨天才誇獎蕭男工作表現很好，要幫他加薪，案發當時也沒有責罵蕭，不理解怎麼會有這樣的事情發生。

老闆說，餐廳9月5號才開幕，生意一直都很好，發生這樣的事情很難過，造成京華城負面形象以及不便，他感到相當抱歉。

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