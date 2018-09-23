女警婚外情連環爆 對象都是男同事

2018-09-23 15:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕6年前與同事上摩鐵偷情的高雄市陳姓女警，雖保住婚姻，去年又搞上另一個男同事，陳夫要求小王賠償70萬元且立據不再與妻子主動聯絡，否則賠200萬元，但3個月後兩人又互傳鹹濕簡訊還約見面，陳夫憤而離婚並對小王提告求償200萬元違約金，但橋頭地院僅判郭男賠償20萬元，陳夫不服已上訴。

判決書指出，陳夫去年5月發現妻子與郭男互傳曖昧簡訊質問陳女，陳坦承與同事郭男有不倫關係，陳夫找郭談判後郭賠償70萬和解，並立約承諾不再主動與陳女聯絡，否則賠200萬元。沒想到3個月後，陳夫又發現她與郭男互傳鹹濕簡訊，郭男甚至主動傳值班表給妻子，2人相約摩鐵幽會。

陳夫以郭男違反和解書中，不得「主動」聯絡陳女條例為由，要求他賠償違約金200萬元，郭則辯稱，談判當晚看到陳女被丈夫毆打成傷，再加上陳女以死相逼，他避免陳女再被丈夫毆打甚至因此自殺，才不得已簽下和解書。且是陳女去年9月8日「主動」聯絡他，郭認為這不算違反和解書條例。

法官審理認為，合解書第5條約定「乙方不得主動聯絡甲妻」，是為了斷絕郭男與陳女來往，以免再次破壞陳女家庭，就算陳女主動聯絡，郭男也應不理，才符合契約真意，審酌後判郭男應賠20萬元。