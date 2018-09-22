冤氣太重？ 139線又傳2車對撞 5人受傷

南投縣一三九線又傳車禍事故，車上貨物噴飛散落一地，現場一片狼藉。（記者劉濱銓翻攝）

2018-09-22 20:03

首次上稿 18:40

更新時間 20:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕又是139線！南投縣南投市區民族路日前才發生運磚車煞車不及，連撞27輛車的事故，不料今天下午同一路段，又發生貨車與廂型車對撞事故，造成5人輕傷，現已送往醫院治療，惟該路段接連發生車禍，又不禁讓民眾聯想是否真的因冤氣太重，南投縣也應該辦路祭了。

警方調查，今天傍晚近6時，這輛滿載鷹架的貨車，正從民族路下坡路段前往南投市區，不料卻與一旁的遊覽車發生擦撞，導致貨車失控，並與對向正在上坡的廂型車撞個正著，最後貨車翻覆，壓毀路旁2輛轎車，事故共造成5人受傷，所幸並無生命危險。

警方表示，貨車疑似煞車不及，導致車輛先擦撞遊覽車，再失控撞到對向廂型車，並波及路旁2輛轎車，與日前發生的運磚車連環撞肇因類似。

由於該路段限速40公里，長距離下坡容易讓駕駛超速，今後將在該路段嚴格進行超速、超載取締，防止類似意外發生。

附近民眾則說，一開始被貨車撞到的遊覽車，其實是輛校車，所幸今天剛好是假日，車上沒有人，若當時滿載學生，後果不堪設想。

上坡的廂型車遭貨車正面對撞，車頭全毀。（記者劉濱銓翻攝）

下坡的貨車先後撞到遊覽車、廂型車，最後壓到路旁兩輛車才停止。（記者劉濱銓翻攝）

南投縣139線又傳車禍事故，造成5人受傷送醫。（記者劉濱銓翻攝）

南投縣139線又傳車禍事故，造成5人受傷送醫。（記者劉濱銓翻攝）