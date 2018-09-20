網友維修手機與廠商鬧上消保會 消保官「神助攻」…

2018-09-20 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕有個台中的網友日前因手機維修的問題，與手機廠商最後鬧上消保會進行協調，正當雙方正為維修問題爭論時，消保官在這時默默的拿出自己的同家手機，表示「當初買了一個月後，也出現一樣的問題」，當場讓廠商代表態度轉變，讓網友直呼「原來是神隊友啊」！

有網友在「PTT」發文說，他在2018年6月26日透過網購買到這支三星「Note 8」手機，但在2018年7月14日送至店家請人貼保護貼，開機後就發現螢幕的右上角出現「黑點」，網友隨後將手機送往原廠的維修站送檢維修。

維修站告知手機是「物理損壞（人為損壞），內部螢幕破損」，報價需7350元的維修費；但網友認為，前後才開機3次，而且一直都放在盒內沒有使用，外部也沒有造任何的損害，三星維修站回應，「可能是店家寄貨的運輸途中造成損壞」，但店家認為，「要如何在外盒無損的情形下，造成內部螢幕損壞？」而網友也在網路上發現，還有許多苦主手機也發生這樣的事。

這名網友最後與三星的維修爭議沒有共識，只能進消保會進行協調；在9月28日的協商時，三星代表仍堅持是「工程師檢測人損，螢幕有裂痕」；當雙方陷入僵局時，消保官緩緩拿出自己的「三星S系列手機」，他的手機螢幕右側邊緣上也出現小黑點，消保官說，「當初剛買一個月，也出現一樣的情況。」瞬間讓堅持己見的三星代表態度軟化，表示要回公司詢問後續處理。

最後這次的協調會議的結果是，「消保官要求三星進一步調查，如有必要須請求南韓原廠協助判定」，並決定擇日再進行協商；神展開讓這名網友直呼，「原來是神隊友，不過當初怎麼沒有送修？」其他網友紛紛笑稱，「消保官不送修就是為了這場啊」、「消保官：翻開覆蓋的陷阱卡」、「消保官：我佈這個局佈了一年之久 終於等到人來申訴」、「消保官一個神助攻XD」。