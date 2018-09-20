改選董事長未獲教部同意 國語日報聲請假處分駁回確定

國語日報聲請假處分駁回確定。（資料照）

2018-09-20 18:21

〔記者楊國文／台北報導〕今年國語日報董事會改選董事長為蔣竹君，遭教育部否決，不同意核備，國語日報不服提起訴願外，還提告教育部聲請定暫時狀態的假處分，台北高等行政法院審理認定，國語日報並非由合法代表人提出聲請，裁定駁回，國語日報提起抗告，最高行政法院今裁定駁回確定。

國語日報今年2月12日第19屆第6次臨時董事會、選出蔣竹君等17人擔任第20屆董事；隔月5日舉行第20屆首次董事會，再選舉並決議蔣等11人擔任該屆常務董事、董事長則由蔣當選。

但教育部經核備兩次會議記錄，認國語日報未依民法第32條暨教育部審查教育事務財團法人設立許可及監督要點第10點第2項規定、也未依教育部規定修正報社捐助章程，拒絕同意變更。

國語日報不服，提起訴願，並向台北高等行政法院聲請定暫時狀態的假處分，希望在本案確定前、先由法院裁定暫予核備會議紀錄。

北高行審理認為，依報社章程規定、國語日報代表人為董事長，且無論選聘或解聘董事長或董事均應由教育部准許，一旦董事長因故無法執行職務時，由常務董事互推一人代理。

合議庭認為，依法人登記資料可知，報社代表人為林昭賢非蔣竹君，雖報社也將蔣當選第20屆董事、常務董事及董事長等會議紀錄，送交教育部核備，但未經核准，且常務董事間也未互推蔣代理林執行董事長職務。

因此，依民法、監督要點、章程等規定，蔣在報社提出本件聲請時並非合法代表人，經法院命補正證明文件卻又逾期迄未補正，於法不合情況下，裁定駁回。

國語日報不服，向最高行政法院提起抗告。最高行今天傍晚將全案駁回，最高行指出，蔣竹君既經第19屆常務董事互推為國語日報的代理董事長，則在第20屆董事、常務董事和董事長變更登記經教育部核備前，蔣竹君仍得對外代表國語日報，並綜理其事務，並不符合行政訴訟法第298條第2項所稱的重大損害或急迫情形，因此本件假處分的聲請與法定要件不合，今裁定駁回確定。