毒男棄車躲「燈火闌珊處」 警「火眼金睛」揪出

2018-09-19 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓男子因毒品案判刑確定唯恐入監服刑開始逃亡被通緝，理應低調行事的他反到呼朋引眾開車市區趴趴走，前兩天因車子違停被保大員警盤查時，心虛劉男棄車逃逸跑到暗巷內躲藏，雖佇立在燈火微稀寥落處，仍不敵員警「火眼金睛」被揪出就逮，同時在車內被找到K菸送辦。

台中市警局保安大隊第一中隊本月16日晚間巡經中區成功路時，發現一輛黑色轎車騎樓違規停車上前盤查勸導，未料警車一靠近，有強盜、毒品刑案紀錄的32歲劉姓駕駛立即棄車逃逸，以跑百米速度拔腿狂奔並在巷弄內逃竄，警方見狀沿後追趕，眼看他躲進暗巷從視線中消失一度搜捕不著。

但警方也不是省油的燈決定守株待兔以靜制動，隨後果然看到一個人影自微弱的暗巷燈光中竄出，警方研判應是劉男追上，最後在成功路、平等街口發現行蹤運用擒拿技巧一手扣住手腕與後方支援的員警共同壓制劉男逮捕，並在車內找到5支K菸，連同車內其他二男一女一併帶回偵辦。

劉男在警訊中供稱，自己是台中地檢署今年才發布的毒品通緝犯，因毒品案遭判刑確定執行4年徒刑，才會看到警方一時心虛棄車逃逸，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦並將他解送歸案，同時對其他二男一女採尿送驗，一旦有毒品反應再依法究辦。

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