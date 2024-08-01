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塑膠廠員工破壞圍牆想行竊 自白犯案、21張監視器畫面仍無罪

台南地院簡易庭對一件加重竊盜未遂案做出無罪判決，強調竊盜「著手」的認定。（記者王捷攝）

台南地院簡易庭對一件加重竊盜未遂案做出無罪判決，強調竊盜「著手」的認定。（記者王捷攝）

2024/08/01 07:21

〔記者王捷／台南報導〕犯罪自白被稱為「證據之王」，不過台南地院簡易庭做出一件較為學理派的判決。王姓男子在塑膠工廠上班，他破壞工廠圍牆想行竊，結果因觸發警鈴未遂，檢方以王男自白犯案加21張監視器畫面輔助，主、客觀證據都有，起訴王男加重竊盜未遂，不過法官認為，王男停沒有具體的行竊行為，連未遂都不構成，做出無罪判決。

去年6月晚間，王男騎車到工廠，拆卸圍牆進入公司廠區，想打開窗戶進行竊盜，結果誤觸警鈴失風，檢察官認為，這符合刑法321條加重竊盜未遂「毀越門窗、牆垣或其他安全設備犯案」的要件，並以王男的自白、老闆的指證、監視器影像等作為起訴依據。

然而，在學理上，對竊盜「著手」的定義，是指未遂犯在犯罪行為的實行過程中，因一些原因未能成功，以王男的例子來說，王男在破壞圍牆後，雖然是因為誤觸警鈴而停止，但因為沒有搜索財務、選定下手目標的證據，所以在破壞圍牆後可能還有其他選擇，因此法官覺得，這不構成竊盜犯行的著手階段。

法官認為，王男只進行了竊盜的預備行為，還沒有升級未到行竊，因此，依「無證據不得認定其犯罪」原則，即使有王男的供述、證人與監視器畫面，但這些證據不足證明王男有罪，因此判處王男加重竊盜未遂無罪。

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