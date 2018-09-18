誣告案開庭 林益世辯：6300萬是「收取」不是「收賄」

前行政院秘書長林益世遭週刊提告誣告案，高院二審18日下午開庭，林益世偕同夫人彭愛佳一同出庭。（記者劉信德攝）

2018-09-18 18:05

〔記者張文川／台北報導〕前行政院秘書長林益世被控收賄等罪，其中財產來源不明罪日前被最高法院判刑2年定讞，索賄6300萬的部分發回更審；林益世近期即將入獄，他今天因另一件誣告案到高等法院開庭，這可能是他入獄前的最後一次公開現身，妻子彭愛佳陪他出庭，夫妻倆手牽手進出法院，面對媒體詢問「為何要申請在台北服刑？ 是不是方便探視？」兩人都微笑不答。

林益世最近即將入獄服刑，據指出，戶籍地在高雄市的他，已向檢方申請在北部服刑，以便妻子面會，預計中秋節過後、本月底發監。

這件誣告案起於2012年壹週刊爆料，林益世向爐渣業者「地勇公司」陳啟祥收賄6300萬元、索賄8300萬元，林益世起初否認犯行，一口咬定不實報導，委由當時尚未涉貪的台北市議員律師賴素如，按鈴控告壹週刊加重誹謗。

但隨著後來「一刀斃命」的錄音檔出現，加上特偵組的偵辦，林益世改口承認收錢，一、二審都判林益世有罪，其中的財產來源不明罪，最高法院上月22日將他判刑2年定讞。

壹週刊針對林益世告的加重誹謗案，反控林益世誣告罪，士檢起訴，士林地院一審認定林益世明知自己有收賄行為，卻誣指週刊誹謗，構成誣告，今年1月將他判刑8個月徒刑；林上訴二審，今天開庭。

今天庭訊時，林益世都不發言，由律師杜英達、陳松棟接力代為表達意見，主張林益世向地勇公司索賄8300萬的部分已經無罪定讞，「收賄6300萬元」的部分則是發回高院更審，尚未定讞，事實仍未釐清，週刊當年以標題報導林益世「收賄」6300萬，林益世當時認知自己是清白的，6300萬是「收取」但不是「收賄」，週刊卻直接說他收賄，才告壹週刊誹謗，沒有誣告犯意；律師並聲請停止審判，等到林收賄6300萬的部分法院定讞後再審理。

壹週刊的委任律師反駁，媒體不是司法偵查人員，沒有司法調查權，林益世在法院也沒否認收取6300萬，只是在爭執該當何種罪名的法條，足以證明週刊報導的是事實，林卻在當時擔任政府高官時，運用國家資源控告媒體誹謗，篏制媒體第4權。

公訴檢察官指出，林益世在當年記者會上，以及按鈴告誹謗時，都說完全沒有索取6300萬元，是主張報導的事完全不存在，林益世要根本沒拿到6300萬，才不會成立誣告罪；且「賄」一字在很多國家是不正當的字眼，是否一定須符合貪污治罪條例的要件，才能稱之為「賄」，請法官審酌。

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