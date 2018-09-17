6年26消防員殞命 消防團體促修法：別再集體殉職換進步

消防員工作權益促進會今天到立法院群賢樓外召開「大火悲劇何時了？基層修法止殉職」敬鵬大火修法記者會，表達訴求。（記者方賓照攝）

2018-09-17 20:57

〔記者涂鉅旻／台北報導〕印刷電路板大廠敬鵬工業平鎮廠今年4月發生大火，造成6名消防員不幸殉職，根據「消防員工作權益促進會」統計，2013年至今年，已有26名消防員、義消殉職，但我國「消防法」、「災害防救法」至今仍有待改進之處。民團期盼，行政、立法機關能在立院本會期啟動修法，盼消防員集體「殉職換取進步」的悲劇不再發生！

消防員工作權益促進會今天到立法院群賢樓外召開記者會，現場擺放6頂消防員頭盔，並致上鮮花為殉職消防員默哀。消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，自2013年至今年，已有26名消防員、義消殉職，但政府除了改善人力、裝備之外，對於基層消防員職安等其他方面，做了哪些努力？期盼他們今天提出的修法訴求，可以達到殉職者家屬期待，也可保障民眾與消防員的安全。

消防員工作權益促進會整理災害防救法第2條、第3條、第22條，以及消防法第27條都有修法必要，民團也主張，在消防法新增保障消防員安全、事發廠房提供情資等條款。

消防員工作權益促進會理事藍毓傑說，民團主張的修法有五大方向。首先，應將消防員救災安全入法，過去消防法規範，都是將維護人民生命財產安全，高於救災人員安全，盼修法後，消防人員在現場時，可以安全行動作為考量，才能進一步保障安全救災、救出人命。

其次，中央政府應建立一套「全國防災資料庫」，且應由行政院災害防救辦公室主責，以中央統一彙整化學品資訊，協助地方縣市建置防災資料庫系統連結，藉此才能讓現場指揮官與基層人員，釐清現場危險物品與救災風險。

第三，救災權責應明確化，敬鵬工業屬於PCB（印刷電路板）工廠，火場有許多酸蝕性物質，但不包含於現有危害性化學品之列，導致除了6名消防員殉職，另有6人受傷，盼未來能確立環保署為化學災害主管機關，並在複合式災害時和消防單位建置連合作災機制。

第四，盼行政機關能建立如飛安調查委員會的消防員死傷原因釐清單位，雖消防署現有火災成因與歷程，卻無針對消防員殉職進行釐清。

第五，以此次敬鵬大火為例，消防員第一時間只知道一個出入口，因此，相關法規應規範事故廠商的責任，盼廠方能更明確提供地圖、危害物品所在地等資料。

由於立法院新會期將在本週五開議，消防員工作權益促進會將把訴求、欲修法內容寄給113名朝野立委，盼立委能支持修法，與會的時代力量立委徐永明已簽署承諾書，他說，消防員悲劇不斷重複發生，難道不能讓行政、立法機關反思，「真的要今天公祭，明天忘記嗎？」他也承諾，時代力量將盡力協助修法。