疑62歲好友偷吃媳婦 老翁怒持水果刀砍人

砍人的葉翁被桃園地院依傷害罪，判處有期徒刑3個月。（資料照）

2018-09-16 23:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市72歲葉姓老翁懷疑62歲葉姓男友人，和劉姓媳婦發展婚外情，於去年12月間持水果刀攻擊葉男，導致葉男身中多刀，造成左腹及左臂撕裂傷，好友反目成仇，對簿公堂，葉翁被桃園地院依傷害罪嫌，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。

判決指出，葉姓老翁不滿葉姓友人與劉姓媳婦過從甚密，多年好友因此生嫌隙，而去年12月4日上午老翁又因此事叨唸劉女，受不了的劉女便向在附近買早餐的葉男抱怨，葉男隨即前往老翁家中質問。

不料葉姓老翁見葉男上門，隨即拿鐮刀攻擊，所幸被葉男及時奪下，但隨後老翁又改持水果刀刺向葉男，造成他左腹及左臂撕裂傷，接著雙方發生激烈扭打，老翁又徒手攻擊葉男眼睛，導致葉男左眼皮破皮，黎姓鄰居聞聲前往，看見老翁還手持水果刀不肯放下，趕緊上前奪下，並將2人拉開才停止鬧劇。

葉翁出庭辯稱自己沒有要殺人，也不是故意拿刀刺葉男，「可能只是和葉男打架過程中，不小心傷到他而已」，而葉男指證歷歷，劉姓媳婦出庭也證稱，「公公懷疑我與葉男有不正當男女關係」，葉男要和公公解釋時，被公公持鐮刀和水果刀攻擊等。

法官認為，葉翁智識思慮正常，竟因葉男與媳婦過從甚密，心生不滿，就持刀攻擊葉男，考量雙方未達和解，且葉翁未得到葉男諒解，日前審結依傷害罪將葉翁判刑。