中市首樁疑似市議員賄選案 王姓參選人喊冤被栽贓

2018-09-12 14:21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市傳出首樁市議員參選人疑似賄選案！檢方查出豐原、后里區市議員王姓參選人涉嫌與雷姓樁腳在今年4月間拜訪選民，贈送價值約300元的醬油及米禮盒，7月傳喚雷某到案，以6萬元交保，昨日傳喚王某到案，訊後以20萬元交保。王某今日聲明，4月當時協助民進黨市議員初選，自己尚未明確表態參選，純粹是好友私人生意上逢年過節送禮，卻硬被栽贓有賄選行為，已委請專任律師處理，也希望司法能徹查真相，盡快還自己一個清白。

台中市議員第四選區（豐原、后里）9人搶5席，老將與新秀競爭激烈，檢方指出，在7月間接獲情資，無黨籍王姓參選人利用拜訪選民及樁腳機會，贈送醬油及米禮盒給有投票權的選民，已送了7、8份以上，檢方7月傳喚雷姓樁腳及數名選民，選民坦承是王與雷來贈送市價約300元農產品禮盒，談的都是王要出來選市議員。

王某今日發聲明指出，針對檢調傳喚事件，認為是典型「政治迫害」，因為上一案至今未結，此次承辦檢察官又恰巧為同一人，司法顯然已成為「特定政黨候選人」之政治打手，對此感到非常遺憾，一定會堅持選到底。有關好友私人生意上逢年過節送禮行為，卻硬被栽贓成有賄選行為，已委請專任律師處理，也希望司法能本著「勿枉勿縱」精神，徹查真相。如有人繼續惡意中傷、散布謠言，意圖致不當選等耳語，希望鄉親能向總部提出檢舉，因爾等行為已觸犯選罷法第104條處五年以下有期徒刑，競選總部將另外提供破案獎金60萬元。