不滿職棒卡交易糾紛被謾罵 警私查網友個資被起訴

2018-09-11 14:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市蘆竹警分局南崁派出所31歲陳姓警員，因網路交易職棒球員卡與網友發生糾紛，竟利用職務之便，私查網友個資，桃園地檢署依違反個人資料保護法將他起訴，並建請法官加重其刑；蘆竹警分局表示，當時查證屬實後已對陳姓警員記2次申誡處分，起訴後將他列為輔導對象。

南崁派出所31歲陳姓警員，因網路交易職棒球員卡與網友發生糾紛，在社團中受到其他網友質疑，其中，陳姓網友在PO文下方留言，陳姓警員竟利用職務之便，以帳號登入警察機關國民身分證相片系統，查出陳姓網友的個人資料，陳姓網友發現個資似乎被調查，向警政署署長信箱、桃園市政府政風室、桃園市警局陳情。

警方接獲檢舉後進行調查，發現陳姓警員曾於去年9月2日深夜11點多，以帳號登入系統查詢陳姓網友資料，而查詢名義為偵辦妨害名譽案，但清查陳姓警員並沒偵辦這個案件，沒有查詢陳姓網友個資的權限，依違反個人資料保護法將他送辦。

陳姓警員則坦承查詢個資，但否認有違反個資法，他辯稱，他與網友交易職棒卡有糾紛，但陳姓網友卻留言不雅字眼罵他，他本來要到地檢署提告，誤以為要提供提告對象資料，才會事先查詢。

檢方調查，陳姓警員曾到八德警分局四維派出所對3名網友提告妨害名譽、恐嚇，但他在提告前已先行查詢對方個資，身為警員竟推諉對提告程序不熟悉，辯稱本來要到地檢署提告，誤以為要提供提告對象資料，顯然是狡辯之詞，偵結將他起訴並建請加重其刑。

蘆竹警分局表示，去年11月已對陳姓警員記申誡2次，起訴後決議先行將陳姓警員列入教育輔導對象並加強考核，等刑事判決確定後移付懲戒，同時也向其他同仁宣導，務必恪遵查詢個資相關規定，以免觸法。