自曝遭哥哥長期性侵 5歲女童傷勢復原良好

2018-09-11 13:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］新北市一名年僅5歲的女童，日前因下體出血到醫院就診，自曝遭13歲哥哥多次性侵，女童經轉診到林口長庚醫院後，桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心緊急介入安置，據悉，女童目前傷勢復原狀況良好，身心狀況也逐漸平穩，在醫療階段完成後將由新北市社會局接手安置。

女童是否遭到性侵，正由新北市警方偵辦中，女童爸爸第一時間在臉書PO文反駁，並指稱女兒下體出血是自己貪玩，從書桌上跳下來後被玩具支架撞傷，此文一出卻被協助處理傷勢的護理師打臉，女童爸爸10日又在臉書PO文稱，已到新北市新莊警分局對護理師提出妨害名譽告訴；不過，對於「玩具戳傷」的說法，曾接觸過女童的人員透露「不太合邏輯」。

據悉，女童傷勢經過治療後恢復良好，情緒比剛開始送醫時來得穩定許多，小小年紀的她在安置期間，從來沒有喊著「要回家」，家人曾經於3、4日申請會面，會面時都有社工在場陪伴，但社工人員評估，女童現階段不太適合與家人見面。

女童在醫院端自曝遭到哥哥多次性侵，但之後她被問及此部分都選擇沉默，對於生活上的問題，包括喜歡吃什麼、玩什麼，她才願意回答；社工人員指出，目前以醫療、確保女童身心安全為優先考量，在評估女童醫療階段完成後，將轉由新北市社會局接手安置，案發後兩地社工人員都有保持聯繫，確保後續銜接不會有問題。

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