老公沒飯吃「餓」到報警 竟抄掉大型職業賭場

警方獲報，破獲東港一間隱身在住宅區內的賭場。（記者陳彥廷翻攝）

2018-09-11 12:21

［記者陳彥廷／屏東報導］「警察大人啊！我老婆最近沉迷賭博，都不回來煮飯，可以麻煩你們去查緝一下嗎？他們都在民宅聚賭！」，菜籃族賭場吸引不少地方的媽媽趨之若騖，卻不回家煮飯，丈夫疑似「餓」到告上警局，也意外讓警方查獲賭場竟隱身民宅！

屏東縣東港分局近日接獲1名男子表示，他苦苦等待妻子回家煮飯，原因竟是太太看似出門買菜，但去的地方卻是賭場，頻率堪稱流連忘返，家裡的人是「等待一個不回家的人」煮飯，已明顯影響到家庭合樂，只好向警方尋求協助，警方也因此 了解轄區正有一群人聚集賭博。

經東港分局多日前往喬裝深入蒐證，並監控、蒐證回報後，發現確實有職業性大賭博場，確實隱身東港地區，掌握賭場行蹤後，警方日前傍晚在掌握確實有大批賭客聚賭時，由偵查隊、第二組及分局員警於周邊伺機埋伏，時機成熟上前圍捕查緝，賭客見警雖然嚇得四處逃竄，警力迅速控制賭客並現場逐一清點。另現場查獲周姓犯嫌等共20名賭客並查扣賭具及現場賭資共9萬1300元，全案經詢問後依違反賭博罪嫌移送屏東地方法院檢察署偵辦。

警方表示，清查中發現約有9成為婦女，與線報訊息吻合，分局長劉清俊呼籲，賭博行為所生之不法利益造成社會秩序重大危害，嗜賭更可能造成家庭破裂，呼籲各位民眾若住家附近遇有賭博賭場跡象，請立即撥打110與警方聯繫，警方將全力查緝。