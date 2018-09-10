雨後傳南州馬路也吃車？ 警方：工程開挖交維不足

南州火車站前發生車輛陷落坑道事件，好心網友提醒用路人小心駕駛。（擷自臉書社團南州在地大小事）

2018-09-10 21:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕日前大雨，高雄、台南出現所謂「路面吃車」等地基掏空陷落或大型坑洞至車輛陷落的交通安全案例，剛剛屏東南州也發生1起「畫面」類似的案件，甚至有網友在網路上發言表示就是馬路下陷致「吃車」，引發網友爭論；到場處理的警方則澄清，這起事件就是單純的施工處所交通安全維護措施不足導致，並非馬路路面下陷。

屏東縣為提高自來水普及率，各鄉鎮都卯起來推動，目前不少鄉鎮已在路面開挖未來路面下要置放自來水管的空間，不過，今天晚間才開挖的南州火車站前路段，卻發生1輛轎車行經竟直接開向自來水管坑道，右前車輪並陷落其內動彈不得。

警方獲民眾通報到場處理，發現該車右前輪及近半車頭陷落坑道，底盤卡在路面而動彈不得，商調吊車將車吊起。

警方表示，該路段屬轉彎處，卻未置放交通錐或其他明顯警示物，且亦未在坑道上方置放鐵板遮蓋坑道，交維措施不足，也導致該車駕駛不查開進坑道內，受驚嚇的駕駛決定向施工廠商索賠；警方並強調，此起車輛卡坑道事件，並非馬路陷落，而是施工卻因交維警告標示不明確導致。