已婚華航副機師二度偷吃空姐 遭同為空姐元配訴離

已婚蘇姓華航副機師偷腥小三，遭訴離且要在規定時間內才得與兒子碰面。（示意圖）

2018-09-10 20:48

〔記者溫于德／台北報導〕同在中華航空服務的蘇姓副機師與空姐結為連理，但蘇竟被發現偷吃另名黃姓空姐；兩人已遭判賠元配確定。至於蘇妻另提離婚官司部分，不但指蘇嗆她「離婚順便談一談」外，甚至外流與她的性愛影片，因此除要結束婚姻關係，也要爭取兒子照顧權利。台北地院已判准離婚，同時要蘇每月支付2萬元生活費、作為前妻照顧兒子生活所需之用，仍可上訴。

據前案判決指出，蘇男一次偷腥黃女是在印尼雅加達，被逮後經切結、兩人均保證不再聯絡，已獲原諒；豈知隔年，兩人再度共處一室被抓，地點甚至在蘇與元配住處，被依違反合約求償。高院審理後認定違約屬實，已判蘇應賠200萬、小三賠180萬元給元配確定。

本案方面，蘇妻除了再提丈夫偷吃外，也說，甚至被嗆「不然就離婚順便談一談」；但最令她崩潰的是，蘇將兩人恩愛時性愛影片外流，害她每日每夜活在恐懼中。基於雙方已具無法繼續維持之重大事由，且責任在蘇，訴請離婚。

另為爭取6歲稚兒主要照顧者，蘇妻也說，丈夫收入雖好，但性好漁色、行為不檢、對婚姻也不忠，還在照顧兒子時為求與小三碰面，竟一同帶去，加上丈夫個人生活習慣很差等原因，請求判准兒子由她主要照顧。

同意離婚的蘇男則不願就孩子方面讓步，反訴指，自身工作待遇不僅優於妻子，兒子也已適應中部老家環境，且外甥恰與兒子年紀相仿、可一同成長；反觀妻子，家中除有父母、高齡祖母待照顧，家庭空間又小，每月還要輪數個越洋航班，均不利兒子成長。

法官審理後認為，就離婚方面，依相關證據可知、蘇妻口說有憑，加上蘇也承認，判准離婚。

至於應由哪一方擔任主要照顧者並支付扶養費？法官囑託諮商心理師訪視男童後得知，男童仍舊很愛父母、也知道父母很愛他，但考量蘇男因對兒子應就讀之國小與妻子爭執不下時，竟擅將兒子帶回中部老家，且男童正值需母愛時期等原因，判由妻子照顧，蘇每月須支付2萬元生活費。

另就會面方式，蘇男也被規定，兒子每週五放學後得由他接回家居住，但週日下午5時前須送回，若遇寒暑假得增加時日。