酒駕通緝犯17年被抓14次 竟稱「想直接到監所上班」

2018-09-08 16:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕警方今表示，高市1名吳姓通緝犯騎車見警竟加速駛離，警方尾隨1公里攔查赫見酒駕，經查17年被法辦14次，甚至語出驚人是監所常客，「想直接到監所上班」，警訊後將他依公共危險等罪嫌送辦。

楠梓警方日前巡邏經過楠梓區學專路，發現1名騎士見警方接近時，突然急右轉進便道，加速駛離行跡可疑，員警尾隨約1公里予以攔查，赫見吳男（57歲）渾身酒味，經查為酒駕通緝犯，酒測值高達0.81毫克，將他帶回所內偵辦。

警方關心吳男17年來因酒駕被抓高達14次，沒想到吳男無所謂，自稱每年至少會被關1至2次，且累犯後沒有被判易科罰金過，還當著警方面前背誦數字「2、3、4、5、6、7、7、8、8、9、10、11、12、12」。

警方起初一頭霧水，詢問才知是吳男被判徒刑，2個月、3個月、4個月等刑期，還稱大概知道法院都怎麼判，每違犯1次就加1個月刑期，警方好意勸說他珍惜身體與生命，不料吳男竟稱是監所常客，「想直接搬到監所上班」，連警方聽了都搖頭，大呼不可思議！

吳男向警方表示，這次通緝被抓已是第3次，可能補之前假釋出獄未完成刑期大約100天，還有已判決尚未執行，加上這次酒駕徒刑，總計約需服刑2年至3年，讓在場員警無不嘆息且啼笑皆非，警訊後將他依公共危險等罪嫌送辦。

楠梓警分局長陳錦坤呼籲民眾養成「喝酒不開車、開車不喝酒」習慣，珍惜自己的生命外，也保障其他用路人的安全，酒駕行為隱藏許多危險，也必須面對罰鍰及判決徒刑執行問題，絕不能心存僥倖，警方也會強力執行，維護民眾生命財產安全，營造友善的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆