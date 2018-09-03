戲水慎選地點！近5年內埤海灘9死 神秘海灘5死2失蹤

宜蘭縣南方澳內埤海灘屬陡降型海岸，近5年已發生9死意外。（資料照）

2018-09-03 18:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣近兩天發生4起溺水意外，已知6死1失蹤；宜蘭縣消防局統計全縣53處曾發生溺水意外水域；近5年，南方澳內埤海灘有9人溺水身亡最高，南澳神秘海灘5死2失蹤居次；消防局強調，宜蘭縣水域僅頭城外澳沙灘有救生教練，呼籲民眾戲水應慎選水域。

南方澳內埤海灘、神秘沙灘近日紛傳溺水意外，神秘海灘短短2小時內就發生兩起，共5人被浪捲走，4人遺體陸續尋獲，僅剩何姓教練待尋。內埤海灘則有兩起，32歲熱血男吳東樺下海搶救落海女童卻淪為波臣，今天又有60歲婦人被浪捲走，送醫後宣告不治。

宜蘭縣消防局統計，近5年來宜蘭縣水域共有53處曾發生溺水意外，其中頭城外澳沙灘因屬戲水熱點，5年發生8起落海意外，2人死亡11人幸運獲救。有「情人灣」美名的內埤海灘，包含今天溺水婦人共有9人身亡，身亡人數居冠，堪稱最危險海域。

消防局直言，南方澳海域屬於陡降型海灘，會出現波浪造成海水奔流入海的反捲流，海岸和沙灘落差有時高達10公尺，踏浪時若遇到長浪襲來，人容易被捲到外海。

南方澳文史工作者、獨木舟教練廖大瑋也說，內埤海灘在地人有兩情況不會下海，一是海水泡泡綿密，代表海水能量強，才讓泡泡久久未消，另外，若海水將海底砂土捲起，水色呈黑色狀也要注意，兩種情況最容易發生意外。

受遊客歡迎的金岳瀑布，5年有5起意外，共2人死亡、5人獲救，南澳鄉澳花瀑布上月26日才奪走台大研究生性命，5年累積也有2死，

神秘海灘106年至上週累計1死1失蹤，包含2日下午發生的意外，已5死2失蹤；死亡人數居全縣第2。

消防局坦言，宜蘭縣海域是最常發生意外的地點，但全縣僅外澳沙灘有衝浪業者自聘救生人員，其他海域並無救生員，呼籲民眾若海灘有警告或禁止游泳標誌時，應遵守規定，勿強行下水。