驚悚！ 2歲男童突衝出馬路被BMW撞飛

2018-09-03 13:34

〔記者許國楨／台中報導〕真的要當心！台中市一名2歲男童前天突然衝出馬路被根本來不及反應的BMW轎車撞上，顯然受到驚嚇的家長趕緊衝過來抱起男童，幸男童送醫急救後生命狀況穩定但仍在加護病房進一步觀察，只是這段行車紀錄器影片被貼到臉書社團引起熱議，有網友說，看了令人揪心，爸媽們真的要牽好寶貝呀！

警方說，這起事故發生在本月1日下午2點多，53歲徐男當時駕駛BMW搭載女性友人沿太原路往永興街方向行駛，行經太原路二段綠園道旁時，該名2歲王姓男童突然從左側竄出慘遭車撞，當場被撞彈飛打轉一圈後滑行再碰撞路邊休旅車輪，頓時昏厥過去，家長趕緊衝上去抱起男童，急忙打119叫救護車並報警。

消防單位獲報趕往將男童送往中國醫藥大學附設醫院急救，男童頭部、手部、雙膝蓋等部位多處擦傷，人清醒且可自主呼吸，生命狀況穩定，目前仍在加護病房進一步觀察；警方表示，該路段為單行道，沒有斑馬線或交通號號誌，車速限制為50，初步判定駕駛沒有明顯違規，但還是須注意道路狀況，詳細事故原因還有待釐清。

至於家長沒有顧好孩童已經違反父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，不得任意奔跑、追逐的交通安全規則，可依「道路交通管理處罰條例」「行人擅自穿越車道」開罰300元。

只是這段驚悚的行車紀錄器影片被貼到臉書社團隨即引起熱議，影片中BMW撞上男童瞬間，只聽到同車女子不斷驚呼「啊！完了！完了！」徐男也嚇傻說：「我根本完全沒有反應的時間！」網友則紛紛留言「看了令人揪心，希望小朋友平安無事」、「有小朋友的爸媽們，真的要牽好自己家的寶貝呀！」