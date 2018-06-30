6/30 大福彩、雙贏彩頭獎摃龜 今彩539頭獎開出2注！

2018-06-30 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月30日）開獎的第107000052期大福彩與第107000060期雙贏彩頭獎均摃龜，第107000156期今彩539頭獎2注獲得，每注可得800萬元，分別由苗栗縣通霄鎮通西里中正路48號1樓的「旺旺來彩券行」與南投縣竹山鎮社寮里大公街38-3號的「超好運商行」開出。

第107000052期大福彩中獎號碼為「01、04、11、13、24、27、36，特別號：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共49注中獎，每注可得4000元；肆獎共918注中獎，每注可得400元；普獎共7039注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎5注中獎，每注可得10萬元。

第107000060期雙贏彩中獎號碼為「01、03、07、08、11、12、17、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共693注中獎，每注可得500元；肆獎共7667注中獎，每注可得100元。

第107000156期今彩539中獎號碼為「12、33、36、38、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共4611注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬1972注中獎，每注可得50元。

第107000156期39樂合彩中獎號碼為「12、33、36、38、39」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6770注中獎，每注可得1125元。

第107000156期3星彩中獎號碼為「097」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000156期4星彩中獎號碼為「1425」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」