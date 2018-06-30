暑假第一天 憋氣王、闖關賽宣導防溺

2018-06-30 17:20

〔記者楊金城／台南報導〕開始放暑假第一天，台南市消防局第一大隊和大台南家長協會今天在新營綠都心舉辦防溺宣導闖關和憋氣王趣味比賽，寓教於樂，教導親子防溺、救溺的招數，加強學生水域遊憩安全觀念，受到歡迎。

其中，林家德以3分4秒獲得第二屆憋氣王冠軍，蟬聯第一，去年他以2分55秒封王，他從事電子業，平時有運動跑步習慣，今年憋氣又拉長9秒，觀眾稱讚他說很厲害。

為讓與會民眾了解正確水上安全和防溺、救溺觀念，趣味競賽的遊戲都以救生裝備器材如救生衣、長竿、救生圈來設計，像拿救生圈以人體當套圈圈接力，有趣又好玩，也讓民眾穿救生衣搭救生艇、救生衣快速著裝比賽。教導民眾熟記「救救伸拋送」救人口訣，發現萬一有人溺水時，應大聲呼救、撥打119求援，利用延伸物（竹竿、樹枝等）或拋送給溺水者。

另有大聲公比賽，高喊防溺、救溺知識標語，比大聲讓大家通人知防溺觀念，東山區東原國中籃球隊特地下山參加防溺闖關比賽，林姓家長說，闖關遊戲設計活潑，小朋友在互動體驗中快樂學習救生觀念，是很棒的學習經驗。

第一大隊大隊長丁春能說，夏日來臨，不少人喜愛到海邊、河川戲水，雖然消暑，卻也暗藏不少危機，呼籲年輕學生注意不要到危險水域戲水，家長也要注意小朋友行蹤，以免發生憾事。

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