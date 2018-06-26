盜拷日本A片被抓 業者嘆：夕陽產業不好賺

2018-06-26 18:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕41歲劉姓男子被控在新北市三重區承租工廠，非法燒錄重製日本A片及色情動漫影片，並聘用許姓男子負責燒錄及重製封面，再以每片12到13元價格賣給店家，警方去年7月前往工廠及劉男住處查扣到2914片盜版光碟，劉男到案後感嘆，販售盜版A片已是夕陽產業，不好賺，新北地檢署今依違反著作權法及散布販賣猥褻物品罪嫌起訴劉、許男。

日本成人影片11家片商委請日本國「知的財產振興協會」（簡稱：IPPA）查訪，發現劉男、許男涉嫌非法燒錄日本A片，以每片12到13元價格，販售在日本市價至少千元新台幣的A片，賣給台北市萬華區及光華商場店家，有侵權之嫌提告。

起訴指出，2014年6、7月間，劉男在新北三重承租工廠重製日本A片，2016年6月聘請許男當幫手，警方去年7月前往工廠查扣到色情光碟母片1064片、非法重製侵權光碟1850片、燒錄機、掃描機等物品。

庭訊時，兩人坦承犯行，許男表示，販售的盜版光碟是藍光片、畫質佳，本有意與告訴人和解，但對方求償金額過高，感嘆指此產業已是夕陽工業，被線上A片所打敗，賣得並不好，檢方依據法院見解，認定日本A片具有原創性，考量台灣及日本均是世界貿易組織成員，日本的創作享有台灣著作權法的保障，今將2名業者起訴。