警夫瘋迷路跑、警妻受冷落？ 二審法官判決離婚

2018-06-26 12:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李男與胡女10年前結婚，兩人分別是中市警局的巡佐與警官，胡女卻提出離婚訴訟，指控李男沈迷路跑，已達瘋狂地步，8年多來參加108場路跑，對她置若罔聞，連她急病都忙著路跑，把她一人丟在醫院，李男辯稱參加路跑不影響夫妻生活，他深愛妻子不願離婚，但一、二審法官卻認為路跑導致婚姻生變，兩人婚姻已難以維持，判決兩人離婚，可再上訴三審。

判決書指出，胡女向台中地院提出離婚訴訟，指擔任警官的她，與同為警職的李男在2008年結婚，卻沒想到李男沈迷路跑，從2008年底到2007年3月，8年3個月共參加108場路跑，路跑都在外縣市舉辦，得提前一天或當天凌晨啟程，對於「馬拉松賽事重於一切」，2010年9月某夜她急症發高燒，李男將她送醫後，丟下她一人，返家準備翌日的臺中港路跑賽，遲至路跑結束後，才到醫院接她出院，同年她動靜脈曲張手術，李男沒有請假陪伴，卻請假參加路跑。

胡女還指控李男對她莫不關心，2012年她出車禍，打電話告訴李男，卻得到「發生車禍你要報警啊！打給我幹嘛」的答覆，雙方對金錢與生活瑣事的觀念差距甚大，兩人於2015年起分居。

李男答辯說，8年多參加108場賽事，平均每年僅13場、每月僅有1場多賽事，不因路跑而冷落胡女，至於胡女宣稱生病，他仍忙著路跑，李男辯稱是忙於警察勤務，不是忙著路跑，至於車禍一事，他都積極協助胡女，他強調，胡女不是因路跑而訴請離婚，而是認為他配不上胡女（胡女警階高於李男），有胡女的LINE為證，包括「我想找到適合我的人了」、「我需要一個可以跟我並駕齊驅的人」。

台中地院認為，馬拉松路跑並非不良嗜好，但過度熱衷，耗費大量時間心力，忽略婚姻生活經營，讓胡女衍生丈夫重視路跑更甚於妻子的感受，另外，當胡女與李男溝通時，李男回答「我覺得妳要去看醫生才對」、「妳生病了」，都顯示兩人婚姻已難以維持，判決兩人離婚。

李男上訴二審，台中高分院見解與台中地院相同，並認為兩人分居已逾2年半，李男雖強調自己深愛胡女，卻沒有提出可挽回婚姻的積極有效作為，兩人關係亦無改善，駁回李男上訴，李男可再上訴三審。