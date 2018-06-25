當街把妻子當沙包拳打腳踢 畫面曝光引發眾怒

曹姓男子用手勒住妻子頸部朝地上猛摔。（記者佟振國翻攝）

2018-06-25 20:29

〔記者佟振國／南投報導〕有夠扯！南投縣仁愛鄉合作村驚傳丈夫疑似酒後當街毆打妻子的家暴案件，過程全被旁邊民眾錄下，長達2分多鐘的暴力畫面曝光，只見男子不斷口出「三字經」，對妻子拳打腳踢，婦人多次被打倒在地，引起網友公憤，痛斥「不是男人」，警方獲報已介入調查，婦人雖不提告傷害，但警方仍依家暴案件通報主管機關縣府社會處進一步處理。

今天下午有民眾在臉書社團「黑色豪門企業」PO出一段影片，說是山地部落的家暴案件，經查證地點就在南投縣仁愛鄉合作村靜觀部落，當地居民一眼就認出打人的男子姓曹，被打的就是他的陳姓妻子。

影片中曹男疑似酒後對著妻子拳打腳踢，就算友人在旁勸阻，還說「給你們錄影，看怎麼打你老婆的」，曹男仍不罷手，不斷口出三字經，將用雙手扯住妻子頸部向後退，妻子不堪遭暴力相向，直嚷著「我要離開你」，雙方互有拉扯，期間男子火氣更大，還脫掉上衣，多次用手勒住妻子頸部將她猛摔在地。

2分多鐘的畫面曝光，引起網友公憤，痛批「渣男」、「不是男人」、「沒本事的男人才會欺負女人」，也有網友建議婦人趕快去聲請保護令，別讓這種事再發生。

有部落居民表示，曹男與妻子經常酒後發生口角，甚至就在部落街上發生肢體衝突，這次也不例外，實在看不下去，事後雙方又像沒事一樣，不知道該怎麼辦。

仁愛分局平靜派出所獲報也介入調查，發現2人過去無家暴通報紀錄，員警進一步調查，惟陳女不聲請保護令也不提出傷害告訴，但警方仍依職權向主管機關南投縣政府社會處通報家暴案件，由社政單位進一步介入處理，避免可能的憾事發生。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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