與友溯溪姊妹瀑布落水失蹤 今潭底尋獲婦人遺體

2018-06-25 13:53

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區有木里姊妹瀑布，昨天下午傳出陳姓婦人落水失蹤，警、消動員大批人力到現場搜救，無奈至傍晚因天色昏暗先行收隊，研判陳婦可能因水流壓力卡在瀑布下方，今午果然在深潭底部尋獲遺體。

據了解，家住台北市的陳婦昨日與友人相約山區溯溪，一行共15人早上出發沿途溯溪而上，下午近2點半時同伴陸續抵達上游休息，卻遲遲未見陳婦蹤影，自力搜尋未果於是報案，大批警、消在現場搜尋至傍晚，僅尋獲陳婦部份衣物及溯溪鞋，今日持續搜救終尋獲遺體。