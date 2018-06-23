獨家》法官也怒了！ 劣警問不到毒品線索 竟怒開9萬元罰單

2018-06-23 00:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕邱姓男子去年8月開車被南投縣警局集集派出所員警攔查，警察發現他是列管的吸毒人口，以不強制驗尿為由，要求邱男報答恩情，交出毒犯「人頭」，逼問1個多小時，邱男堅稱沒有「人頭」可交，警察遂翻臉指控邱男酒駕，邱男認為警察問不到「人頭」惡意刁難，是在糟蹋他而拒絕酒測，員警怒開9萬元罰單與吊銷駕照，邱男提起行政訴訟，法官抨擊警察違法限制邱男自由，邱男沒有服從義務，判決行政處罰撤銷確定。

判決書指出，邱男去年8月9日凌晨0時許，開車暫停於集集鎮集鹿路旁，邱男指控說，他停車講電話，2名員警攔查，逼他交出「人頭」（吸毒與販毒者名單），否則要帶到警局強制驗尿，他有依規定準時驗尿，不怕警察強制驗尿，但他確實不知「人頭」，警察改指控他酒駕，邱男承認喝一杯酒，願意受罰，但警察酒測動機並非他酒駕，是逼問「人頭」未果而刁難他，他才拒絕酒測，「不知警察存的是什麼心，欠業績也不用這樣」。

警方答辯說，他們懷疑邱男睡著而攔查，先詢問毒品案的偵查線索，但並非1小時後才發現邱男酒駕，而是對話10多分鐘，就發現邱男酒駕，邱男也承認喝酒，告發過程合法。

南投地院勘驗警方密錄器，發現警察0時16分攔查，得知邱男有毒品前科，先質疑邱男持續吸毒，又質疑邱男沒有準時驗尿，員警一搭一唱演雙簧，扮黑臉的警察威脅，要把邱男帶回警局驗尿，扮白臉的警察說，可以不強制驗尿，但邱男欠警察一個恩情，「你要如何報答我？」，要邱男說出毒犯名單回報恩情。

邱男強調他願意「報恩」，但需要時間，當下沒有「人頭」可交，2名員警輪流質問邱男，彰化縣芬園警方查獲一批毒品，可能有漏網之魚，「你一定知道什麼人身上有東西（毒品）」，邱男宣稱不知道，員警又指邱男曾向其他警察，提供台中市太平地區的毒犯名單，要求邱男能再提供集集鎮與名間鄉的毒犯名單，邱男還是宣稱不知道。

員警又質問邱男的女友是否也吸毒，邱男答覆女友涉入毒品案已進入司法程序，員警見邱男拒絕提供「人頭」，改為質疑他酒駕，此時已是1時23分，距離攔檢已超過1小時。

南投地院認為，警察職權行使法第8條規定，要有「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害」，才能攔停並實施酒測，警察攔查邱男，不是懷疑酒駕，第一時間也沒對邱男酒測，而是詢問吸毒人口的線索，事隔1小時後，因邱男沒有提供線索，警察才要求酒測，但此時邱男並無「已發生危害」，也沒有「客觀合理判斷有易生危害」，警察告發程序違法，裁定邱男勝訴，罰單與吊銷駕照等行政處罰撤銷。

交通部公路總局台中區監理所上訴二審，台中高等行政法院見解與一審相同，並認為員警違反警察職權行使法第8條，欠缺職權行使的依據，卻限制人民行動自由，邱男沒有接受違法攔檢酒測的義務，台中監理所依據警察罰單，做出的罰9萬元與吊銷駕照等行政處分亦屬違法，應予撤銷，全案確定。

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