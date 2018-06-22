土城角頭「一輪」遭狙殺週年 警慎防再擦槍走火

2018-06-22 20:44

〔記者吳仁捷／新北報導〕綽號「一輪」的新北市土城角頭黃義倫，去年6月22日晚間要開走白色保時捷跑車時，遭槍手林楊竣連開10槍身亡；黃義倫遭槍殺後不到3個月，天道盟同心會土城分會長林立昌也遭自稱黃義倫小弟的槍手陳致綸行刑式槍決，造成義工賴國和身亡1死5傷，林立昌逃過一命，卻只能依靠維生儀器存活。黃義倫遭槍擊身亡今天適逢週年，他的遺孀及小弟都上網追思他。

而這兩起黑道爭奪利益衍生的仇殺槍擊，雖事隔一年，在地方黑幫仍是顆未爆彈，尤其外界公認的黃義倫大哥，另名天道盟文字輩角頭曾在林立昌遭槍擊後避走國外，近來雖在風頭過後悄悄返國，知情人士都認為雙方都不可能放下，警方也持續約制黑幫，避免再擦槍走火。

檢警調查，全案因天道盟不同分會爭奪土方利益引發糾紛，去年6月22日晚間，天道盟同心會角頭黃義倫先遭林楊竣狙殺身亡，專案小組3天後在新竹一間旅館逮捕林楊竣、接應的26歲謝龍宇及28歲車商李尚哲等3嫌，但林嫌辯稱，僅因行車糾紛就開槍殺人，理由牽強，道上都認定幕後藏鏡人就是林立昌，但綽號「大支」的幫派份子逃出境外，檢警苦無直接證據。

黃義倫這一方即傳出要給對方好看，直到去年9月20日槍手陳致綸在林立昌每月農曆初一發放愛心米時，當著林立昌堂叔、前立委林國慶面前，對著林立昌連開10槍，高喊「我替大哥報仇了」的報復行動，擺明要置他於死地，林立昌頭部、肺部中彈大難不死，但已半殘，當時盛傳替黃義倫的大哥，天道盟文字輩角頭替黃出面尋仇，角頭在林立昌遭槍擊後3天出國避風頭，直到風頭暫歇才返國，但黑幫間復仇戰火仍一觸即發。

土城警分局說，案發至今持續約制雙方，並留意網路號召尋仇令，嚴防再傳黑道仇殺。